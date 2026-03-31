«Исламское сопротивление в Ираке» отказалось от ударов РСЗО «Град» по базам США

Шиитские вооружённые формирования, входящие в «Исламское сопротивление в Ираке» (ИРИ), объявили об отказе от применения РСЗО «Град» по американским объектам в Багдаде. Боевики сообщили об этом в своём Telegram-канале.

«Обстрел ракетами «Град» вражеских баз и лагерей, расположенных в Багдаде, угрожает жизни мирных жителей. Выбирая безопасность для нашего народа, «Исламское сопротивление» отвергает использование этого вида оружия», — заявили в ИРИ.

При этом участники сопротивления заявили, что присутствие американских военных в Багдаде само по себе несёт угрозу для жителей города. В тексте подчёркивается, что иракскому правительству следует предпринять серьёзные шаги для вывода иностранных войск.

Ранее силы «Исламского сопротивления в Ираке» нанесли удар по американской военной базе Виктория в Багдаде. Объект находится вблизи международного аэропорта иракской столицы, который также был атакован. Утверждается, что для удара использовали ракеты с мощной взрывной боеголовкой «Шаиб-12», которые были применены впервые.