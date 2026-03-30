Иранские СМИ сообщили об ударе по багдадскому аэропорту

По объектам международного аэропорта иракской столицы был нанесён удар. Информацию об этом распространило иранское агентство Tasnim.

Как прозвучало в эфире телеканала «Аль-Джазира» со ссылкой на информированного сотрудника аэропорта, ракетному удару подвергся объект тылового обеспечения, находящийся западнее Багдада.

Порталом Clash Report приводятся данные о том, что огнём повреждена воздушная машина типа Ан-32Б, эксплуатируемая иракскими военно-воздушными силами. Согласно оценкам, организаторами атаки выступили проблизкие к Тегерану формирования иракских ополченцев.

Ранее на военной базе США «Виктория» под Багдадом зафиксировали атаку с применением FPV-дрона. По данным иранского агентства Tasnim, беспилотник нанёс удар по технике, размещённой на территории объекта.