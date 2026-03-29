Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

29 марта, 20:30

Посольство США предупредило об угрозе атак на американские вузы в Ираке

Посольство США предупредило о возможных атаках на американские университеты в Багдаде и городах Иракского Курдистана. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на заявление дипмиссии.

В посольстве указали, что фиксируют угрозу в отношении образовательных учреждений, связанных с США. По оценке дипломатов, отдельные военизированные группы на территории Ирака готовят атаки на такие объекты в Багдаде, Сулеймании и Дахуке.

Дипмиссия также призвала граждан США покинуть территорию Ирака в ближайшее время. В заявлении говорится, что ситуация остаётся напряжённой, а риски для американских объектов сохраняются.

Легковушка с секретом: Базу США атаковали из машины с 10-ствольной установкой в багажнике

Ранее на военной базе США «Виктория» под Багдадом зафиксировали атаку с применением FPV-дрона. По данным иранского агентства Tasnim, беспилотник нанёс удар по технике, размещённой на территории объекта. Сообщается, что целью атаки сначала стал радиолокатор, который используют для обнаружения воздушных целей. После этого дрон продолжил движение по базе и обнаружил несколько вертолётов. Один из вертолётов UH-60 Black Hawk получил повреждения и был уничтожен. По имеющимся данным, беспилотник проник на территорию базы без серьёзного противодействия и выполнил задачу.

Антон Голыбин
