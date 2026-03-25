Владимир Путин
25 марта, 07:28

FPV-дрон уничтожил вертолёт Black Hawk на базе США в Ираке

На военной базе США «Виктория» под Багдадом в Ираке FPV-дрон атаковал технику и уничтожил один из вертолётов UH-60 Black Hawk. Об этом сообщает Tasnim.

Удар по базе нанесла шиитская группировка «Исламское Сопротивление». Беспилотник поразил технику, размещённую на открытой стоянке. Сначала целью стал радиолокатор AN/MPQ-64 Sentinel, предназначенный для обнаружения воздушных объектов. После этого дрон продолжил движение по территории.

В ходе дальнейшего поиска он обнаружил два вертолёта Black Hawk, оставленные без укрытия. Один из них был поражён и уничтожен. Сообщается, что беспилотник смог свободно проникнуть на объект и выполнить атаку без заметного противодействия.

Ранее сообщалось о проведении очередной, 80-й волны, ударов Ирана в рамках обострения конфликта. В операции, как утверждается, применялись ракеты на твердом топливе, беспилотники и высокоточные боеприпасы.

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Милена Скрипальщикова
