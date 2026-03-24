Легковушка с секретом: Базу США атаковали из машины с 10-ствольной установкой в багажнике

Проиранские группировки в Ираке, противостоящие американским силам, используют разнообразный арсенал для атак. Помимо беспилотников и баллистических ракет, они применяют реактивные системы залпового огня. Для успешного поражения целей, эти РСЗО тщательно маскируются, чтобы приблизиться на оптимальную дистанцию.

Согласно публикации «Военного осведомителя», для атаки на американскую военную базу «Виктория» (Victory Camp) под Багдадом был использован легковой автомобиль, в багажнике которого кустарно установили десять пусковых направляющих для 107-мм реактивных снарядов Fajr-1. После осуществления залпа транспортное средство загорелось.

РСЗО Fajr-1 – это иранская версия китайской системы Тип 63, разработанной в начале 1960-х годов и активно применявшейся Ираном в ходе ирано-иракской войны, после чего Исламская Республика освоила ее собственное производство. Эти системы выпускаются в 12- и 11-ствольных модификациях, а также в переносных вариантах с одной или двумя пусковыми трубами. Снаряды весом 18,8 кг способны поражать цели на расстоянии до 8500 метров, а полный залп занимает всего 7 секунд.

Ранее стало известно, что посредники пытаются организовать встречу представителей США и Ирана в Исламабаде. В переговорах могут участвовать спикер иранского парламента Мохаммед-Багер Галибаф, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Последние дни переговоры координировали Турция, Египет и Пакистан.