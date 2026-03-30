Война США и Ирана. Трамп целится на Харк, удар по НПЗ Хайфы и базе США «Виктория», Тегеран теряет адмирала, 214 детей погибли, 30 марта

30 марта, 10:39 Трамп перебросил спецназ на Ближний Восток, в Иране подсчитывают количество жертв.

Удары Ирана: горит НПЗ и база США

Иранские войска и ливанская шиитская организация «Хезболла» ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе. Это один из крупнейших НПЗ в Израиле. Он может перерабатывать около 200 тысяч баррелей в сутки. На предприятии после атаки возник пожар.

Атакована была и база США в Багдаде. В результате удара пострадал Ан-32 ВВС Ирака. Жертв удалось избежать. В Иране отмечают, что основной целью была база «Виктория». Во время этого нападения использовалась новейшая иранская ракета.

— Нападение на террористическую базу «Виктория» США возле аэропорта Багдада, столицы Ирака, несколько минут назад было осуществлено ракетными подразделениями армии «Газаб» с использованием ракет «Шаиб-12» с мощной взрывной боеголовкой, которые впервые были применены на поле боя, — рассказали в КСИР.

Пожар на НПЗ в Хайфе. Видео © Telegram / СОЛОВЬЁВ

Названа цель наземной операции: Харк и его нефть

США продолжает подготовку к наземному вторжению в Иран. Вашингтон увеличивает количество личного состава на Ближнем Востоке. The New York Times со ссылкой на собственных источник в Вооружённых силах США сообщает, что в регион прибыло несколько сотен человек из подразделений специального назначения.

— Коммандос, в число которых входят рейнджеры сухопутных сил и спецназ военно-морских сил, пока не получили конкретных заданий, — говорится в публикации.

Американские журналисты предполагают, что они могут быть задействованы в операции по деблокированию Ормузского пролива или захвату иранского урана. Может быть и другая цель, которую как раз и обозначил президент Дональд Трамп.

— Может быть, мы возьмём остров Харк, может быть, нет. У нас много вариантов, — сказал он журналистам Financial Times.

Остров Харк — это иранская нефть. Именно здесь находится один из главных центров её погрузки и отправки в другие страны.

— Честно говоря, больше всего я хотел бы забрать нефть в Иране, но некоторые глупые люди в США говорят: «Зачем ты это делаешь?». Но они глупые люди, — отметил американский лидер.

По данным The New York Times, американский контингент на Ближнем Востоке уже насчитывает 50 тысяч военнослужащих. Это на 10 тысяч больше, чем обычно.

Остров Харк может стать первой целью наземной операции США в Иране. Фото © Яндекс Карты

Убийство офицеров Ирана: ликвидированы контр-адмирал и полковник

В Тегеране подтвердили убийство контр-адмирала Алирезы Тангсири. Он занимал должность командующего Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции. Скончался он полученных ранений. Ранее Армия обороны Израиля распространяла информацию, что это именно они нанесли ракетный удар по месту, где находился офицер. Министр обороны Израиля Исраэль Кац утверждал, что Тангсири ответственен за блокирование Ормузского пролива, но в Иране его помнят за другое.

— Народ наш с гордостью помнит, как его бойцы брали в плен американских и британских морских пехотинцев и захватывали вражеские суда. Каждый боец этой силы — это Тангсири. В ближайшие дни и месяцы мы увидим, какие удивительные подвиги они ещё совершат, — сказано в заявлении КСИР.

Иранское агентство IRNA сообщило о гибели полковника Маджида Закарияи. Он был начальником подразделения охраны Организации природных ресурсов. Известно, что после удара американских войск медики ему пытались оказать помощь, но спасти Закарияи не смогли.

Сколько иранцев погибло за время войны: статистика Красного Полумесяца

Заместитель по международным делам и гуманитарному праву иранского Красного Полумесяца Разие Алишванди рассказала о количестве жертв от ударов коалиции США и Израиля. По её словам, атакованы были свыше 102 тысяч гражданских объектов, из них 80 тысяч — жилые дома. Под удары попали 296 медицинских центров и 600 образовательных учреждений.

— В общей сложности около 21 000 гражданских лиц получили ранения, из которых 1731 человек моложе 18 лет и 4163 — женщины. Кроме того, 214 детей и 244 женщины погибли, включая двух беременных женщин, — сообщила Алишванди.

Авторы Даниил Черных