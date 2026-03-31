31 марта, 15:04

«Тихий убийца!» Доктор Мясников рассказал, какой анализ нужно сдать хотя бы раз в жизни

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Каждый человек должен хотя бы раз в жизни сдать анализ на гепатит C. С таким образом выступил доктор и телеведущий Александр Мясников.

По словам медика, это необходимо, поскольку вирус поражает печень скрытно.

«Гепатит С — это тихий убийца. Почти 70 миллионов человек болеют гепатитом С. Из них две трети этого не знают. Они узнают 20 лет спустя, когда у них пошли пятна несворачиваемой крови по телу», — подчеркнул медик в эфире программы «О самом главном».

Специалист объяснил, что отсутствие симптомов вводит пациентов в заблуждение. Часто болезнь обнаруживают слишком поздно, когда организм уже дает серьёзные сбои.

Гепатит С — это вирусное заболевание, вызываемое вирусом гепатита С (ВГС), которое преимущественно поражает печень. Инфекция часто протекает бессимптомно на ранних стадиях, но в хронической форме может приводить к циррозу, печеночной недостаточности или раку печени. Передача вируса происходит преимущественно через контакт с инфицированной кровью (например, при использовании нестерильных игл, переливании крови до 1992 года, в медицинских и тату-салонах с нарушением норм безопасности). Благодаря современным противовирусным препаратам прямого действия (ПППД) сегодня гепатит С излечим более чем в 95% случаев, однако специфической вакцины против него пока не существует.

Никита Никонов
