Слухи о пророчествах Вольфа Мессинга, появляющиеся с завидной регулярностью, всегда привлекают внимание. Недавно, например, стало известно о вскрытии секретного конверта, переданного Мессингом Леониду Брежневу перед смертью с просьбой открыть его через 50 лет. Сообщается, что внутри содержится ужасающее предсказание о глобальных катастрофах. Мессинг якобы предвидел события 2026 года, а именно, что 26 февраля «голубоглазый человек» будет стоять перед выбором между войной и миром. Это пророчество связывают с Дональдом Трампом и его последующей агрессией против Ирана.

Дмитрий — внебрачный сын Мессинга — выразил скептицизм относительно появившегося пророчества. В беседе с журналистами он заявил, что, по его мнению, данная информация не имеет отношения к реальности.

«Это всё враньё. Вольф Григорьевич не делал пророчеств на будущее. Какой Иран он мог иметь ввиду в то время? Он жил при Сталине, умер в 1974 году. Пишут бред», — приводит сайт MK.ru слова Дмитрия.

Дмитрий признался, что доверяет только своим снам, считая их пророческими, поскольку многое из увиденного им во сне сбывается. Он часто видит во сне своего отца, который обычно спокоен и молчалив. Однако иногда Мессинг во сне говорит о будущем. Дмитрий вспоминает, как несколько лет назад отец предсказал ему грядущие перемены в России, а также будущее президентство Трампа, ещё до того, как это произошло.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты ускорили переброску подразделений корпуса морской пехоты и Военно-морских сил на Ближний Восток. Высокопоставленные американские чиновники в последние дни сообщали израильским и другим коллегам, что у Вашингтона, вероятно, не останется иного выбора, кроме как начать наземную операцию.