Шеф Пентагона допустил возможность наземной операции США в Иране

США рассматривают различные варианты продолжения боевых действий против Ирана, включая возможную наземную операцию. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет. По его словам, Вашингтон не ограничивает себя в выборе сценариев.

«И я также говорил с этой трибуны, что мы не собираемся исключать ни один вариант... включая наземную операцию», — заявил глава Пентагона.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты ускорили переброску подразделений корпуса морской пехоты и Военно-морских сил на Ближний Восток. Высокопоставленные американские чиновники в последние дни сообщали израильским и другим коллегам, что у Вашингтона, вероятно, не останется иного выбора, кроме как начать наземную операцию.