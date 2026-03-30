Американский генерал слил планы наземной операции США в Иране

Бывший командующий американскими войсками в Центральном командовании (Centcom), генерал в отставке Фрэнк Маккензи, рассказал, что военные США уже давно рассматривают различные варианты проведения наземных операций на иранской территории. Его слова приводит The Hill.

«На протяжении многих лет мы рассматривали варианты действий на южном побережье Ирана, захвата островов и небольших баз. Как правило, это рейды», — сказал Маккензи.

Генерал пояснил, что речь идет о действиях, предполагающих последующий отход войск, хотя и допустил возможность захвата и удержания некоторых островов. Он отметил, что взятие под контроль острова Харк, по его мнению, позволит полностью подорвать иранскую нефтяную промышленность без необходимости её разрушения. Кроме того, такое развитие событий, по его словам, стало бы значительным унижением для Тегерана и предоставило бы Вашингтону весомое преимущество в переговорном процессе

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты ускорили переброску подразделений корпуса морской пехоты и Военно-морских сил на Ближний Восток. Высокопоставленные американские чиновники в последние дни сообщали израильским и другим коллегам, что у Вашингтона, вероятно, не останется иного выбора, кроме как начать наземную операцию. В свою очередь, Иран укрепляет оборону острова Харк на случай противостояния.