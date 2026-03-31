Экс-замглавы Курщины Дедов в суде признал вину и заявил, что ему стыдно

В ходе своего заключительного выступления в Ленинском суде Курска, бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов, обвиняемый во взяточничестве, признал свою вину и выразил раскаяние. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».

«Я признаю вину... Мне стыдно, я не отрицал содеянного... Я сразу во всем сознался, сразу сказал правду», — сказал Дедов.

Помимо прочего, он ходатайствовал о смягчении приговора. В своём последнем слове Дедов также заявил о чувстве стыда, препятствующем ему смотреть людям в глаза.

Ранее прокурор потребовал 19-летнего тюремного срока для экс-заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова по делу о взятках. Помимо прочего, сторона обвинения предлагает отстранить Дедова от любых должностей, связанных с управлением, организацией или хозяйственной деятельностью в государственных и местных органах власти, на срок 14 лет.