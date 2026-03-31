Украинские военные, вторгшиеся в Курскую область, сознательно издевались над мирными жителями и совершали массовые убийства, заявил глава СК России Александр Бастрыкин. По его словам, были зафиксированы случаи целенаправленных ракетных ударов по жилым домам и гражданской инфраструктуре.

«Боевики полностью осознавали, что делают, намеренно издевались над мирным населением. Есть случаи массовых убийств, а также целенаправленного применения ракетного вооружения по жилому сектору и гражданской инфраструктуре, повлекшие гибель людей», — приводит РИА «Новости» слова Бастрыкина.

Глава СК также сообщил, что российские силы безопасности задержали значительное число украинских граждан, подозреваемых в совершении тяжких преступлений. Согласно материалам следствия, эти лица обвиняются в преступлениях против мира и человечности, включая террористические акты и убийства.

В 2025 году под контроль России перешло 4 336 квадратных километров украинской территории — около 0,72% всей площади страны. Больше всего продвижение за год зафиксировали в ДНР: доля контролируемой территории выросла до 78,1% (плюс более 10%). В Запорожской области показатель поднялся до 74,8%, в Харьковской — до 4,7%. Впервые за время конфликта российские войска частично заняли территории Днепропетровской и Сумской областей.