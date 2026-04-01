В Баварии американские военные забросали автомобилистов петардами

На федеральной трассе Верхней Баварии американские военнослужащие забросали автомобили взрывными петардами. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города Кемнат.

По данным правоохранителей, трое военнослужащих США в возрасте от 20 до 21 года ехали на белом внедорожнике Hyundai от Эрбендорфа в сторону Прессата, а затем до Графенвёра. Во время движения из машины выбрасывали зажжённые петарды в сторону других участников движения, в том числе во встречный поток.

В ходе первичных проверок установлено, что такие действия повторялись около 20–30 раз с разными интервалами. Несколько водителей сообщили о полученных травмах. Полиция также отметила, что автомобиль двигался, превышая допустимую скорость.

К вечеру один из автомобилистов, ставший свидетелем происходящего, обратился в экстренные службы и оставался на связи с полицией. В Графенвёре сотрудники правоохранительных органов задержали водителя. В машине обнаружили большое количество фейерверков и петард, запрещённых в Германии. По предварительной информации, пиротехника могла быть ввезена из Чехии. Кроме того, полицейские изъяли значительную партию жидкостей для электронных сигарет.

Подозреваемых передали военной полиции США на месте. Расследование ведёт полицейская инспекция Кемната при взаимодействии с таможенными органами. Правоохранители попросили водителей и прочих очевидцев обратиться в полицию для сбора информации.

