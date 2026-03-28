Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 марта, 14:34

В Париже задержали двух человек за подготовку нападения на Bank of America

Французская полиция задержала в Париже двух человек по подозрению в подготовке нападения на отделение Bank of America. Об этом сообщает газета Le Journal du Dimanche.

По данным издания, злоумышленники планировали бросить в учреждение самодельные взрывные устройства. Первого подозреваемого задержали в ночь с четверга на пятницу. Патрульные заметили его с зажигалкой у здания банка: мужчина пытался поджечь фитиль устройства, которое состояло из бутылки с прозрачной жидкостью и петарды, содержащей 650 граммов пороха.

Второй фигурант был задержан позднее. Мотивы и детали подготовки нападения выясняются. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало. По словам одного из фигурантов, за это им предложили 600 евро — около 56 тысяч рублей.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Германии супружеская пара обвиняется в масштабной краже денег из парковочных автоматов. За десять с лишним лет злоумышленники похитили примерно 1,9 миллиона евро. В центре уголовного дела оказался 40-летний работник администрации Кемптена, который обслуживал паркоматы. Как считает следствие, его 38-летняя супруга участвовала в преступной схеме.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Франция
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar