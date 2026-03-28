В Париже задержали двух человек за подготовку нападения на Bank of America

Французская полиция задержала в Париже двух человек по подозрению в подготовке нападения на отделение Bank of America. Об этом сообщает газета Le Journal du Dimanche.

По данным издания, злоумышленники планировали бросить в учреждение самодельные взрывные устройства. Первого подозреваемого задержали в ночь с четверга на пятницу. Патрульные заметили его с зажигалкой у здания банка: мужчина пытался поджечь фитиль устройства, которое состояло из бутылки с прозрачной жидкостью и петарды, содержащей 650 граммов пороха.

Второй фигурант был задержан позднее. Мотивы и детали подготовки нападения выясняются. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало. По словам одного из фигурантов, за это им предложили 600 евро — около 56 тысяч рублей.

