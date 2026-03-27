27 марта, 10:33

Момент поджога и взрыва банкомата в Москве попал на видео

Стали известны подробности инцидента с поджогом и взрывом банкомата в Москве — на преступление 15-летнего подростка натолкнули украинские мошенники, действовавшие по отработанной схеме через соцсети. Сам момент поджога аппарата также попал на видео, кадры опубликовал Telegram-канал Baza.

Сначала общение не предвещало беды. В соцсетях девушка, назвавшаяся гостьей столицы, поинтересовалась у московского школьника, какие места стоит посетить в городе. Подросток порекомендовал несколько торговых центров, а в ответ получил видео, на котором мужчина в камуфляжной форме выкрикивал экстремистские лозунги. Почти сразу после этого с ним связался неизвестный, представившийся сотрудником МВД. Лжесиловик пригрозил школьнику уголовным преследованием за «содействие Украине». Действуя под видом помощи спецслужбам, мошенники заставили подростка съездить на заправку за бензином, а затем привели его к отделению банка, расположенному на бульваре Дмитрия Донского.

Школьнику внушили, что выбранное отделение банка якобы занималось переводами средств в пользу Украины и что прямо на месте силовики проводят операцию по задержанию причастных. Чтобы отвлечь внимание и самому случайно не оказаться в числе задержанных, подростку предложили совершить поджог банкомата, предварительно облив его бензином.

Украинские спецслужбы через липовые свидания заставили детей совершать поджоги
Ранее сообщалось, что в такую же ловушку попался ещё один подросток. Он днём 19 марта поджог отделение Россельхозбанка на улице Менжинского. Там произошёл взрыв, в результате которого выбило окна. Следственные органы столицы возбудили уголовное дело по двум статьям — об умышленном уничтожении имущества и хулиганстве.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Наталья Афонина
