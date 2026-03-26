26 марта, 18:40

15-летний школьник поджёг банкомат на юго-западе Москвы

Прокуратура контролирует расследование инцидента на юго-западе Москвы, где 15-летний подросток поджёг банкомат в отделении банка на бульваре Дмитрия Донского. Об этом сообщили в московской прокуратуре.

По предварительным данным, юноша познакомился в мессенджере с девушкой и отправил ей геолокацию места предполагаемой встречи. После этого с ним связался неизвестный, по указанию которого школьник облил легковоспламеняющейся жидкостью банкомат и поджёг. На месте работу правоохранителей координирует Зюзинский межрайонный прокурор Евгения Кречетова.

В прокуратуре призвали родителей провести с детьми беседы и объяснить, что настоящие сотрудники правоохранительных органов никогда не требуют совершать противоправные действия, приобретать легковоспламеняющиеся жидкости или тайно менять местонахождение. Обо всех подозрительных звонках и просьбах от незнакомцев необходимо немедленно сообщать взрослым.

Ранее от такой же разводки пострадал ещё один школьник. В результате поджога банкомата подросток получил серьёзные ранения. В ходе следствия выяснилось, что сначала юноша познакомился с девушкой в одном из мессенджеров, а затем с её телефона стали звонить неизвестные.

Александра Мышляева
