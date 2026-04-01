«Вы нам не друзья»: В Госдуме раскрыли детали жёстких переговоров России и США

Депутат Госдумы Михаил Делягин поделился деталями недавней встречи российской парламентской делегации с представителями США. По словам экономиста, на переговорах предметно обсуждались вопросы войны и мира, инвестиций и технологий.

Разговор проходил корректно, но жёстко. Делягин в беседе с «Царьградом» отметил, что в самом начале американская сторона прямо заявила: «Вы нам не друзья». Услышав это, российские участники, по его словам, выдохнули с облегчением. Парламентария также поразила наивность оппонентов. Он пояснил, что для американцев существует только внутренняя политика, а внешний мир воспринимается как нечто далекое и второстепенное.

Настоящим откровением для заокеанских коллег стало сравнение, которое привёл глава делегации Вячеслав Никонов. Он предложил представить, если бы Техас отсоединился от США, запретил населению говорить по-английски и начал преследовать тех, кто хочет сохранить связь с Америкой.

Несмотря на жёсткую риторику, Делягин считает переговоры успешными — главным итогом стал установленный канал коммуникации. Более того, американская сторона выразила намерение создать специальную группу для взаимодействия с Россией.

Первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов заявил, что визит российской парламентской делегации в США может стать поворотным моментом в отношениях двух стран. По его словам, стороны договорились о восстановлении прямых рабочих контактов.