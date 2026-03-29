В Кремле назвали полезной первую за 12 лет поездку членов Госдумы в США

В Кремле дали осторожно позитивную оценку поездке российских парламентариев в Вашингтон – на фоне почти замороженных отношений даже такие контакты приобретают особое значение. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, визит делегации Госдумы оказался полезным и может стать основой для дальнейшего диалога.

По его словам, Москва рассчитывает, что подобные встречи станут регулярными и будут наполняться более содержательной повесткой.

Песков подчеркнул, что отношения России и США сейчас находятся на крайне низком уровне, фактически в состоянии стагнации. В этих условиях даже «робкие попытки» наладить парламентские контакты сложно переоценить – они имеют важное значение для восстановления диалога.

Он также отметил, что о результатах поездки будет доложено президенту России Владимиру Путину, передаёт ТАСС.

Делегация из пяти депутатов Госдумы находилась в США с двухдневным визитом, завершившимся 27 марта. В состав группы вошли представители разных политических сил, включая Вячеслава Никонова, Светлану Журову, Бориса Чернышова, Владимира Исакова и Михаила Делягина. В ходе поездки они провели переговоры с американскими конгрессменами, представителями Белого дома и научного сообщества. Это была первая полноценная миссия российских парламентариев в Вашингтоне за последние 12 лет.

Ранее Life.ru писал, что сразу после переговоров российская делегация покинула США. Самолёт с депутатами вылетел из Вашингтона и направился в сторону Нью-Йорка, где могла быть промежуточная посадка.