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Опубликовано 1 апреля, 08:32

ВСУ бросили в контратаку «Абрамсы» под покровом тумана под Красноармейском и потеряли батальон

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ChocoPie

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ChocoPie

Вооружённые силы Украины предприняли попытку контрнаступления на Красноармейском (Покровском) направлении. Об этом сообщил военблогер Юрий Подоляка в своём Telegram-канале.

По его словам, утром 31 марта под покровом густого тумана 425-й отдельный штурмовой батальон «Скеля» пытался нанести удар в тыл наступающим российским подразделениям в районе Гришино.

Украинские силы использовали западную технику, в том числе танк «Абрамс». Как предположил Подоляка, целью ВСУ было закрепление на окраинах Красноармейска. Однако батальон был полностью ликвидирован с помощью дронов.

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Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские штурмовые подразделения приближаются к Рай-Александровке. Он отметил, что этот населённый пункт является одним из ключевых узлов обороны противника перед Славянском, поэтому сопротивление ВСУ там особенно ожесточённое. Тем не менее, российские войска продолжают планомерное продвижение.

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Владимир Озеров
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