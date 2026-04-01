Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин подрался со шведским голкипером «Нью-Джерси» Якобом Маркстрёмом во время матча регулярного чемпионата НХЛ. Хоккеисты получили по суммарному четырёхминутному штрафу.

Всё произошло в середине третьего периода у ворот «Нью-Джерси», когда между игроками началась перепалка. Россиянин не стал стоять в стороне, после чего Маркстрём покинул ворота и вмешался в драку. Шестеркин повалил шведа на лёд. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу команды нашего соотечественника.

При этом капитан клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Джей Ти Миллер высказался о драке положительно. По его словам, на фоне неудачного для команды сезона действия Шестеркина были необходимы игрокам и фанатам, и в целом хоккеист поступил «в духе старой школы».

«Это было потрясающе, нам это было нужно... Было здорово видеть, как он сражается за партнеров, безусловно, говорит о том, что он настоящий лидер для нашей команды... Я рад, что болельщики получили такое зрелище, но также я рад за Игоря», — сказал спорстмен.

Ранее Александр Овечкин обошёл чеха Яромира Ягра по количеству забитых шайб в крупных матчах. Последний гол легендарного российского хоккеиста стал 1107-м в карьере.