В НХЛ сравнили гол Овечкина «Юте» с чемпионским броском Майкла Джордана

Национальная хоккейная лига провела параллель между голом Александра Овечкина в ворота «Юты» и знаменитым броском Майкла Джордана в финале НБА 1998 года. Оба решающих момента случились за 5,2 секунды до финальной сирены.

В ночь на пятницу «Вашингтон» на выезде обыграл «Юту» со счетом 7:4. Российский форвард оформил хет-трик, причём третью шайбу он забросил в пустые ворота за 5,2 секунды до конца встречи. В лиге отметили символическое совпадение: в финале НБА 1998 года именно «Юта» была соперником «Чикаго Буллз», а бросок Джордана за то же время до сирены принёс его команде чемпионский титул и победу в серии.

В текущем сезоне 40-летний Овечкин оформил два хет-трика, на его счету 29 заброшенных шайб. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он отличился 926 раз, а с учетом плей-офф достиг отметки в 1003 гола. Уэйн Гретцки забросил 1016 шайб с учётом регулярок и матчей на вылет.

«Вашингтон» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на шесть очков. До конца регулярного чемпионата команде осталось провести девять матчей. 29 марта «столичные» на выезде сыграют с «Вегас Голден Найтс».

Ранее Овечкин забросил тысячную шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата против «Колорадо» — этот гол помог «Вашингтону» уйти от поражения в основное время, однако в овертайме победу одержали гости со счётом 3:2. В Госдуме назвали достижение Ови событием вселенского масштаба.