17 дронов ВСУ перехвачено за девять часов над регионами РФ и Азовским морем

Российская система ПВО за девять часов уничтожила 17 украинских беспилотников над регионами РФ и Азовским морем. Такие сведения приводит пресс-служба Минобороны РФ. Речь идёт о периоде с 09:00 до 18:00 (по Москве) 1 апреля.

«Перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: девять — над территорией Краснодарского края, три — над территорией Курской области, два — над акваторией Азовского моря, два — над территорией Белгородской области и один — над территорией Республики Крым», — уточнили в министерстве.

Ранее мирный житель погиб в результате атаки украинского беспилотника в Белгородской области. Инцидент произошёл в селе Почаево Грайворонского округа. Вражеский FPV-дрон сдетонировал, и мужчина получил ранения, от которых скончался на месте.