31 марта, 20:48

Мужчина погиб при ударе FPV-дрона ВСУ в Белгородской области

Обложка © Life.ru

Мирный житель погиб в результате атаки украинского беспилотника в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«При очередной атаке со стороны ВСУ погиб мирный житель», — написал он в своём телеграм-канале.

По словам главы региона, инцидент произошёл в селе Почаево Грайворонского округа. Он уточнил, что FPV-дрон сдетонировал, и мужчина получил ранения, от которых скончался на месте. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Губернатор отметил, что ситуация в приграничных районах остаётся напряжённой. Он указал на продолжающиеся атаки с использованием беспилотников.

Ранее в Белгородской области при атаках беспилотников пострадали четыре человека. Удары пришлись по автомобилям в разных населённых пунктах. В селе Казинка ранения получил глава территориальной администрации, у него зафиксировали повреждение кисти. В Шебекино дроны дважды атаковали транспорт, один из водителей получил тяжёлые травмы и был доставлен в больницу. Ещё одна пострадавшая — жительница посёлка Разумное, её госпитализировали с баротравмой.

Антон Голыбин
