Четыре человека ранены при новых атаках ВСУ в Белгородской области
Обложка © Telegram/ Настоящий Гладков
В Белгородской области в результате атак беспилотников пострадали четыре человека. Под удары попали служебные и гражданские автомобили в нескольких населённых пунктах. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В селе Казинка Валуйского округа от удара FPV-дрона по служебному автомобилю пострадал Виктор Валентинович Гоженко — глава Казинской территориальной администрации. В Валуйской ЦРБ у мужчины диагностировали осколочное ранение кисти», — уточнил глава Белгородской области.
В Шебекино дроны дважды ударили по автомобилям. В одном случае тяжело пострадал водитель грузовика — с ранениями лица, груди и рук его перевели в областную больницу. В другом — мужчина получил баротравму, его направили на дополнительное обследование.
Ещё одна пострадавшая — женщина из посёлка Разумное, где при детонации беспилотника она получила баротравму и была госпитализирована.
Ранее Life.ru сообщал, что в результате атаки ВСУ в Брянской области один человек погиб и шестеро ранены. Удар наносился реактивными снарядами чешского производства от установок «Вампир».
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.