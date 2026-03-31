Четыре человека ранены при новых атаках ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области в результате атак беспилотников пострадали четыре человека. Под удары попали служебные и гражданские автомобили в нескольких населённых пунктах. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Казинка Валуйского округа от удара FPV-дрона по служебному автомобилю пострадал Виктор Валентинович Гоженко — глава Казинской территориальной администрации. В Валуйской ЦРБ у мужчины диагностировали осколочное ранение кисти», — уточнил глава Белгородской области.

В Шебекино дроны дважды ударили по автомобилям. В одном случае тяжело пострадал водитель грузовика — с ранениями лица, груди и рук его перевели в областную больницу. В другом — мужчина получил баротравму, его направили на дополнительное обследование.

Ещё одна пострадавшая — женщина из посёлка Разумное, где при детонации беспилотника она получила баротравму и была госпитализирована.

Ранее Life.ru сообщал, что в результате атаки ВСУ в Брянской области один человек погиб и шестеро ранены. Удар наносился реактивными снарядами чешского производства от установок «Вампир».