Один человек погиб и шестеро ранены при ударе «Вампиров» по Брянской области

Поселок Суземка в Брянской области подвергся атаке со стороны ВСУ. Удар наносился реактивными снарядами чешского производства от установок «Вампир». Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

В результате инцидента погиб один местный житель. Ещё шесть человек получили ранения различной степени тяжести.

Все пострадавшие оперативно доставлены в ближайшее лечебное учреждение, где им оказывается квалифицированная помощь. Глава региона выразил соболезнования родным погибшего и заверил, что семьям раненых будет оказана материальная поддержка.

На месте происшествия сейчас работают оперативные службы. Специалисты занимаются устранением последствий разрушений и сбором вещественных доказательств для документирования обстоятельств случившегося.

Ранее ВСУ атаковали село в Брянской области, пострадали два мирных жителя. Удар был нанесён по селу Понуровка Стародубского округа. Для атаки использовались FPV-дроны.