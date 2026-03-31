Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 марта, 13:24

Один человек погиб и шестеро ранены при ударе «Вампиров» по Брянской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / amine chakour

Поселок Суземка в Брянской области подвергся атаке со стороны ВСУ. Удар наносился реактивными снарядами чешского производства от установок «Вампир». Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

В результате инцидента погиб один местный житель. Ещё шесть человек получили ранения различной степени тяжести.

Все пострадавшие оперативно доставлены в ближайшее лечебное учреждение, где им оказывается квалифицированная помощь. Глава региона выразил соболезнования родным погибшего и заверил, что семьям раненых будет оказана материальная поддержка.

На месте происшествия сейчас работают оперативные службы. Специалисты занимаются устранением последствий разрушений и сбором вещественных доказательств для документирования обстоятельств случившегося.

До 3 выросло число раненых при ударе дрона по Правительству Белгородской области

Ранее ВСУ атаковали село в Брянской области, пострадали два мирных жителя. Удар был нанесён по селу Понуровка Стародубского округа. Для атаки использовались FPV-дроны.

Никита Никонов
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar