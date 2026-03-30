ВСУ атаковали село в Брянской области, пострадали два мирных жителя

В Брянской области зафиксирована атака с использованием беспилотников, в результате которой пострадали мирные жители. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Очередная подлая атака украинских нацистов по мирным жителям», — написал он.

Удар был нанесён по селу Понуровка, расположенного в Стародубском муниципальном округе. Для атаки использовались FPV-дроны, направленные на гражданскую территорию. В результате происшествия ранения получили два человека, оба мужчины. Пострадавших доставили в медицинское учреждение, где им оказали необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что в селе Курковичи Стародубского округа Брянской области в результате атаки беспилотников пострадали двое мужчин. Оба раненых были доставлены в медицинское учреждение, где им оказали необходимую помощь.