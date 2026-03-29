В Брянской области двое мужчин ранены при ударе дронов ВСУ
В селе Курковичи Стародубского округа двое мужчин получили ранения после атаки украинских дронов‑камикадзе. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём телеграм‑канале.
«В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранены два мирных жителя. Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз.
Ранее Life.ru сообщал, что в Курской области двое мужчин подорвались на мине. Один из них скончался от полученных ран, второму оказали помощь в областной больнице.
