29 марта, 09:35

В Брянской области двое мужчин ранены при ударе дронов ВСУ

В селе Курковичи Стародубского округа двое мужчин получили ранения после атаки украинских дронов‑камикадзе. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём телеграм‑канале.

«В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранены два мирных жителя. Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз.

Ранее Life.ru сообщал, что в Курской области двое мужчин подорвались на мине. Один из них скончался от полученных ран, второму оказали помощь в областной больнице.

Полина Никифорова
