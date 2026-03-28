Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

28 марта, 12:24

Сальдо сообщил о погибшей и шестерых раненых в Херсонской области за сутки

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru.

В Херсонской области за минувшие сутки в результате атак Вооружённых сил Украины погибла женщина, ещё шесть мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его данным, в селе Любимовка Каховского округа при ударе противника погибла женщина 1955 года рождения, мужчина 1953 года рождения доставлен в местную больницу с ранениями. В Новой Каховке пострадали четверо мужчин, их госпитализировали в Новокаховскую центральную городскую больницу. В Горностаевке ранения получила женщина 1957 года рождения, её доставили в Геническую центральную районную больницу.

Кроме того, украинские войска обстреливали Голую Пристань, Днепряны, Каховку, Корсунку, Малую Лепетиху, Новую Маячку и Саги.

Ранее Life.ru сообщал, что силы противовоздушной обороны ликвидировали за минувшую ночь 155 украинских беспилотников над Россией. В промежуток с 23:00 мск 27 марта до 7:00 мск 28 марта БПЛА ВСУ были уничтожены над Брянской, Ленинградской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской, Калужской, Тверской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Орловской, Тульской, Ярославской, Новгородской областями, а также Республикой Крым и Московским регионом.

BannerImage
Александра Мышляева
