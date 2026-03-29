Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 марта, 09:18

В Курской области двое мужчин подорвались на мине, один из них скончался

В селе Волоконск Большесолдатского района Курской области двое мужчин обнаружили и открыли коробку со взрывным устройством. По словам губернатора региона Александра Хинштейна, 51‑летний мужчина скончался от полученных ран, второму оказали помощь в областной больнице.

«К огромной скорби, 51-летний мужчина погиб… У 63-летнего мужчины акубаротравма, осколочное ранение левой руки», написал Хинштейн в мессенджере MAX.

Он также сообщил, что с 09:00 28 марта до 07:00 29 марта в Курской области было сбито 39 беспилотников. По его словам, ВСУ шесть раз применяли артиллерию, а дроны атаковали территории взрывными устройствами.

Ранее Life.ru сообщал, что в Херсонской области за 28 марта в результате атак ВСУ погибла женщина, ещё шесть мирных жителей получили ранения. Кроме того, украинские войска обстреливали Голую Пристань, Днепряны, Каховку, Корсунку, Малую Лепетиху, Новую Маячку и Саги.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Александр Хинштейн
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar