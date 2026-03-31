До 3 выросло число раненых при ударе дрона по Правительству Белгородской области
Число пострадавших при атаке БПЛА на Правительство Белгородской области увеличилось до трёх. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Ранее было известно о пострадавшем мужчине. По словам губернатора, к медикам обратились ещё две женщины. Одна из них работает в администрации, вторая пришла туда как посетительница.
Медики городской больницы № 2 диагностировали у обеих женщин минно-взрывные травмы и баротравмы. Такие повреждения характерны для воздействия ударной волны и требуют пристального наблюдения.
Сотрудницу учреждения решено оставить в стационаре для продолжения лечения. Второй пострадавшей назначена амбулаторная терапия.
Таким образом, информация о новых случаях поступает спустя некоторое время после основного события. Состояние женщин оценивается как стабильное, сейчас они получают всю необходимую помощь.
Напомним, сегодня в Белгороде беспилотник атаковал здание областного правительства. Снаряд попал в административный корпус. В момент происшествия в здании находился начальник отдела административно-хозяйственной части Вячеслав Бескоровайный. Он получил осколочные ранения ног, живота и руки. Медики оказали мужчине помощь на месте, после чего его госпитализировали в областную клиническую больницу.
