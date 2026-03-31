Дрон атаковал здание правительства Белгородской области, пострадал мужчина
Обложка © Telegram / «Настоящий Гладков»
В Белгороде беспилотник атаковал здание регионального правительства. Удар пришёлся по административному корпусу. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Фото © Telegram / «Настоящий Гладков»
В результате происшествия пострадал начальник отдела административно-хозяйственной части Вячеслав Бескоровайный. Он находился внутри в момент инцидента. Мужчина получил осколочные ранения ног, живота и руки. Медики оказали первую помощь на месте. Пострадавшего доставляют в областную клиническую больницу. Его состояние уточняется.
Взрывной волной повреждены фасад и остекление строения. Масштаб разрушений оценивается. Специалисты продолжают осмотр территории.
