Дрон атаковал здание правительства Белгородской области, пострадал мужчина

В Белгороде беспилотник атаковал здание регионального правительства. Удар пришёлся по административному корпусу. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В результате происшествия пострадал начальник отдела административно-хозяйственной части Вячеслав Бескоровайный. Он находился внутри в момент инцидента. Мужчина получил осколочные ранения ног, живота и руки. Медики оказали первую помощь на месте. Пострадавшего доставляют в областную клиническую больницу. Его состояние уточняется.

Взрывной волной повреждены фасад и остекление строения. Масштаб разрушений оценивается. Специалисты продолжают осмотр территории.