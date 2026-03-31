Появилось видео удара дрона ВСУ по зданию Правительства Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал видео момента атаки ВСУ на здание областного правительства. На кадрах видно, как неожиданно появился столп дыма и выбило окна.

Момент террористического удара дрона ВСУ по зданию правительства Белгородской области. Видео © Telegram /Настоящий Гладков

После удара люди в панике начали разбегаться. В результате происшествия пострадали три человека. За медицинской помощью также обратились две женщины — одна из них сотрудница администрации, вторая посетительница.

В городской больнице № 2 у обеих диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы. Сотрудница осталась на лечении в стационаре, вторая пострадавшая будет проходить лечение амбулаторно.

Напомним, что сегодня в Белгороде беспилотник атаковал здание регионального правительства. Удар пришёлся по административному корпусу. В момент инцидента внутри находился начальник отдела административно-хозяйственной части Вячеслав Бескоровайный. Мужчина получил осколочные ранения ног, живота и руки. Медики оказали ему первую помощь на месте, после чего пострадавшего доставили в областную клиническую больницу — его состояние уточняется.