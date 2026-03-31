31 марта, 12:14

Появилось видео удара дрона ВСУ по зданию Правительства Белгородской области

Момент удара дрона ВСУ по зданию Правительства Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал видео момента атаки ВСУ на здание областного правительства. На кадрах видно, как неожиданно появился столп дыма и выбило окна.

После удара люди в панике начали разбегаться. В результате происшествия пострадали три человека. За медицинской помощью также обратились две женщины — одна из них сотрудница администрации, вторая посетительница.

В городской больнице № 2 у обеих диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы. Сотрудница осталась на лечении в стационаре, вторая пострадавшая будет проходить лечение амбулаторно.

Семейная пара и два бойца «Орлана» ранены при налёте дронов ВСУ на Белгородчину

Напомним, что сегодня в Белгороде беспилотник атаковал здание регионального правительства. Удар пришёлся по административному корпусу. В момент инцидента внутри находился начальник отдела административно-хозяйственной части Вячеслав Бескоровайный. Мужчина получил осколочные ранения ног, живота и руки. Медики оказали ему первую помощь на месте, после чего пострадавшего доставили в областную клиническую больницу — его состояние уточняется.

Юлия Сафиулина
