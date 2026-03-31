31 марта, 17:43

Над тремя приграничными регионами России сбили 18 дронов ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Российские ПВО зафиксировали и уничтожили 18 украинских беспилотников в течение дня 31 марта, с 9:00 до 20:00 по московскому времени. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Большинство из них, а именно 14 аппаратов, были сбиты над Белгородской областью, ещё по два дрона были уничтожены в небе над Брянской и Курской областями.

В последнее время наблюдается рост числа атак ВСУ на российские территории. Так, в ночь на 31 марта системы ПВО перехватили над несколькими регионами 92 украинских беспилотника. Целями атаки стали Ленинградская, Ростовская, Смоленская, Калужская и Тверская области, а также Московский регион.

