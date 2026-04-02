Показательно казнят? В одном из полков ВСУ массово исчезают отказники

Военнослужащие 210-го полка ВСУ массово исчезают после невыполнения приказов, рассказали воины группировки войск «Север» через страницу «Северный ветер». Известно, что подобные методы широко практиковались в 225-м отдельном штурмовом полку, командование которого позднее назначили в вышеуказанное подразделение.

«Допрос военнопленного <...> показал, что большинство военнослужащих его подразделения, отказавшихся выполнять боевые задачи, сегодня числятся пропавшими без вести», — рассказали бойцы. По их мнению, отказников могли показательно казнить в качестве наказания за неповиновение.

Ранее Минобороны отчиталось о работе российских зенитчиков минувшей ночью. Всего сбито 147 беспилотников в 12 регионах страны. В частности, дроны уничтожали в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областями.