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Опубликовано 2 апреля, 05:32

Показательно казнят? В одном из полков ВСУ массово исчезают отказники

Отказники из 210-го полка ВСУ массово становятся пропавшими без вести

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Военнослужащие 210-го полка ВСУ массово исчезают после невыполнения приказов, рассказали воины группировки войск «Север» через страницу «Северный ветер». Известно, что подобные методы широко практиковались в 225-м отдельном штурмовом полку, командование которого позднее назначили в вышеуказанное подразделение.

«Допрос военнопленного <...> показал, что большинство военнослужащих его подразделения, отказавшихся выполнять боевые задачи, сегодня числятся пропавшими без вести», — рассказали бойцы. По их мнению, отказников могли показательно казнить в качестве наказания за неповиновение.

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Матвей Константинов
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