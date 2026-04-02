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Опубликовано 2 апреля, 06:16

Элитный заградотряд: «Волки да Винчи» стреляют в спины дрогнувшим побратимам

«Волкам да Винчи» приказали расстреливать отступающих товарищей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Военнослужащим элитного подразделения ВСУ «Волки да Винчи» приказали расстреливать отступающих товарищей. Об этом рассказал пленные боевик Павел Федько. По его словам, «функцию заградотряда» мог выполнить любой боец, а потому бежать бесполезно.

«Приказ такой: если идёт [с поля боя] без разрешения командования — уничтожение», — признался военнопленный. «Волкам» разрешено превентивно ликвидировать потенциальных дезертиров, причём не только в своём подразделении.

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Ранее СМИ узнали о массовом исчезновении отказников в одном из украинских полков. По мнению источника, их могли показательно расстрелять. При этом командование подразделения уже отличалось большой любовью к таким практикам.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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