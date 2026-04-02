В Госдуме объяснили, как переезд в другой регион влияет на размер пенсии

При переезде пенсионера из одного региона в другой размер выплат может измениться. Об этом в беседе с RT рассказал депутат Госдумы, замглавы комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Парламентарий подчеркнул: перерасчёт происходит только после личного обращения в Социальный фонд. В автоматическом режиме пенсию по новому адресу не пересчитают.

Первая причина возможных изменений — районный коэффициент. На Крайнем Севере и в приравненных местностях к фиксированной выплате применяется повышающий коэффициент. Если гражданин переезжает в такой регион, выплата растёт. Если уезжает оттуда туда, где коэффициента нет, — снижается.

Вторая причина — региональный прожиточный минимум пенсионера. Когда общая сумма материального обеспечения опускается ниже этой планки, назначается социальная доплата. При переезде в область с более высоким минимумом доплата увеличится, с более низким — уменьшится или вовсе исчезнет.

Депутат пояснил, что базовая страховая пенсия (индивидуальные коэффициенты и стаж) при переезде не меняется. Корректируются только надбавки. Он посоветовал заранее проконсультироваться в отделении Социального фонда по новому адресу: узнать размер прожиточного минимума, наличие коэффициента и список необходимых документов.

После получения регистрации нужно подать заявление о доставке пенсии в территориальный фонд или МФЦ (также можно через «Госуслуги»). О переезде также следует уведомить органы соцзащиты, управляющую компанию и ресурсоснабжающие организации, чтобы субсидии и квитанции оформлялись корректно.

А ранее россиянам озвучили условия досрочного выхода на пенсию в 2026 году. По словам экономиста, мужчины со стажем 42 года и женщины со стажем 37 лет могут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного возраста.