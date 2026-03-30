Россиянам напомнили условия досрочного выхода на пенсию в 2026 году

Мужчины со стажем 42 года и женщины со стажем 37 лет могут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного возраста. Об этом «Газете.ru» рассказал кандидат экономических наук Игорь Балынин.

По словам эксперта, досрочную пенсию также могут получить многодетные матери: родившие пять и более детей — в 50 лет, четверых — в 56, троих — в 57. Женщины с двумя и более детьми, проработавшие на Крайнем Севере не менее 12 лет (или 17 лет в приравненных районах) и имеющие стаж от 20 лет, могут выйти на пенсию в 50 лет. Инвалиды по зрению I группы — мужчины в 50 лет, женщины в 40 лет.

Ряд профессий (тяжёлые условия, лесозаготовки) дают право на досрочную пенсию: мужчинам с 55 лет, женщинам с 50 лет при стаже 25 и 20 лет соответственно. Жители Крайнего Севера (стаж 15 лет, общий страховой — 25/20 лет) выходят на пенсию на пять лет раньше. Во всех случаях необходимо не менее 30 пенсионных коэффициентов (ИПК).

Размер страховой пенсии в 2026 году складывается из фиксированной выплаты (9584,69 рубля) и произведения ИПК на стоимость одного балла (156,76 рубля). Средняя пенсия в России превысила 27 тысяч рублей.

