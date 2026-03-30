В Соцфонде рассказали, когда пересчёт пенсий происходит автоматически

В Социальном фонде РФ разъяснили порядок изменения размера пенсионных выплат. Оказалось, что в ряде ситуаций индексация или корректировка происходят без участия граждан.

Если специалисты ведомства обнаруживают более выгодные условия учета стажа или заработка, они «самостоятельно инициируют сбор документов и делают перерасчёт», пишет РИА «Новости». Заявления от пожилых людей в подобных обстоятельствах не требуются.

В пресс-службе организации подчеркнули: в стране выстроена многоуровневая система контроля. Подобный подход исключает массовые ошибки при назначении материальной помощи.

Каждое обращение проходит тщательную проверку по всей вертикали: от клиентских служб до контрольно-ревизионных подразделений. Особое внимание уделяется периодам работы до 2002 года, когда архивные данные иногда сохранялись не полностью.

Сейчас реализуется масштабная программа аудита выплатных дел. С 2019 по 2025 год эксперты проанализировали более 40 миллионов досье. Благодаря этому свыше 1,2 миллиона россиян получили содействие в подтверждении трудового стажа.

На 2026 год у ведомства намечены новые планы. Специалисты намерены проверить еще 1,6 миллиона пенсионных дел, чтобы убедиться в правильности начислений для каждого гражданина.

Ранее сообщалось, что попытки оформить фиктивную инвалидность с целью получения выплат могут привести к уголовной ответственности. Такие действия квалифицируются как мошенничество при получении социальных выплат, поскольку речь идёт о хищении средств путём предоставления заведомо ложных сведений.