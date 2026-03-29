Юрист объяснила, как получить прибавку к пенсии, даже если вы не работали годами

Периоды службы в армии, декрета и ухода за родственниками учитываются при расчёте пенсии, даже если человек не работал. Об этом агентству «Прайм» сообщила заместитель председателя совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз» Анастасия Горелкина.

«Самое существенное изменение, вступившее в силу с 1 января 2026 года, касается многодетных семей. Раньше в стаж засчитывалось не более шести лет ухода за детьми суммарно. Теперь лимит снят: все периоды по уходу за каждым ребёнком до полутора лет включаются в стаж без ограничений», — сказала она.

За так называемые нестраховые периоды государство начисляет пенсионные баллы. В 2026 году один год службы в армии или ухода за инвалидом даёт 1,8 балла, что прибавляет около 282 рублей к ежемесячной выплате. За второго ребёнка начисляют 3,6 балла, а за третьего и четвёртого — по 5,4 балла. Это увеличивает размер будущей пенсии ещё заметнее.

При этом есть важное условие: для учёта таких промежутков необходим хотя бы минимальный официальный трудовой стаж. Достаточно даже нескольких дней работы до или после. Тем, кто уже получает выплаты, доступен перерасчёт. Для этого нужно подать заявление в Социальный фонд. Эксперт также советует заранее проверить данные лицевого счёта, чтобы убедиться, что все периоды корректно учтены.

Ранее сообщалось, что с апреля 2026 года в России вступает в силу ряд законодательных изменений, затрагивающих пенсионные выплаты, оформление рассрочки, маркировку товаров и сферу кредитования. В частности, новые правила предусматривают защиту покупателей от скрытых комиссий при оформлении рассрочки.