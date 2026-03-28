Россияне назвали желаемый размер пенсии

Сумма, которую жители страны считают достаточной для пенсионного обеспечения, продолжает расти. По данным исследования для РИА «Новости», достойная пенсия в представлении россиян теперь составляет 53 500 рублей в месяц. Это на 7% выше показателей октября 2025 года.

Как выяснили аналитики, гендерный разрыв в запросах сохраняется: мужчины оценивают свои пенсионные потребности в 54 800 рублей, женщины — в 52 400 рублей. Чем старше возраст, тем выше ожидания: россияне старше 45 лет называют сумму в 56 200 рублей, респонденты 35–45 лет — 55 800 рублей, а молодёжь до 35 лет готова получать 50 800 рублей.

Наличие высшего образования тоже влияет на запросы: дипломированные специалисты считают достойной пенсию в 55 800 рублей, тогда как выпускники средних профессиональных учебных заведений — 52 100 рублей.

Среди крупных городов лидирует Москва: жители столицы хотели бы получать 57 900 рублей — на 10% больше, чем полгода назад. В Санкт-Петербурге запросы составляют 57 600 рублей (+11%), в Хабаровске — 55 400 рублей (+11%), в Краснодаре — 54 900 рублей (+13%), во Владивостоке и Красноярске — по 54 500 рублей (+10% и +11% соответственно). Опрос проведён среди 1600 респондентов.

