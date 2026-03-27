Россиянам раскрыли, кто сможет получать две пенсии в 2026 году

Заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР) рассказал, кто из граждан России может получать две пенсии одновременно. При этом речь идёт не о новой льготе, а о давно установленном механизме.

Право на одновременное получение государственной пенсии по линии силовых ведомств и страховой пенсии по старости от Социального фонда сохраняется для нескольких категорий. В первую очередь это военнослужащие и сотрудники силовых структур, которые после выхода на пенсию по выслуге лет или инвалидности продолжили работать в гражданских организациях. За них уплачиваются страховые взносы, что формирует право на вторую выплату.

Кроме того, две пенсии положены членам семей погибших военнослужащих, космонавтам и работникам летно-испытательного состава. В полный перечень входят федеральные госслужащие, инвалиды вследствие военной травмы, участники Великой Отечественной войны (ВОВ), а также жители блокадного Ленинграда, осаждённых Севастополя и Сталинграда.

Чтобы получить страховую пенсию по старости в качестве второй выплаты, необходимо выполнить всего три условия: достичь пенсионного возраста, иметь не менее 15 лет стажа, сформированного после выхода на первую пенсию, и накопить не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов).

Вторая выплата назначается без учёта фиксированной части, которая в 2026 году составляет 9584 рубля. Индексация страховых выплат происходит автоматически — россиянам можно не подавать для этого заявления. Пенсии по линии силовых ведомств индексируются по отдельным правилам, но также регулярно повышаются. В 2026 году средний размер государственной пенсии для льготников составляет около 23 тыс. рублей, отметил депутат в беседе с RT.

А ранее Life.ru сообщал, что максимальная страховая пенсия россиян составляет 67 тысяч рублей. По словам специалиста, для этого необходимо набрать 400 пенсионных баллов. Всего два условия — наличие 40 лет стажа и ежемесячная зарплата более 250 тысяч рублей.