Россиянам назвали условия для получения максимальной страховой пенсии в 67 тыс.

Максимальный размер страховой пенсии в России составляет 67 тысяч рублей. Для этого необходимо набрать 400 пенсионных баллов, рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По его словам, набрать такое количество баллов можно только при наличии 40 лет стажа и ежемесячной зарплате более 250 тысяч рублей. При этом эксперт уточнил, что достижение такого уровня выплат возможно преимущественно в северных регионах.

Однако у представителей некоторых профессий пенсии могут быть значительно выше, но это уже социальные выплаты за выслугу лет, а не страховая часть. Например, лётчики-испытатели при 25 годах стажа у мужчин и 20 годах у женщин, а также зарплате от 120 тысяч рублей могут получать более 100 тысяч. Среди военных пенсию в 100 тысяч имеют только генерал-полковники и генералы армии, сообщил профессор ТАСС.

Ранее Life.ru писал, что для получения максимальной страховой пенсии россиянину необходимо зарабатывать около 250 тысяч рублей в месяц. Расчёт складывается из фиксированной выплаты в 9584,69 рубля и накопительной части, формируемой за 45 лет стажа при ежегодном начислении 10 баллов (один балл оценивается в 156,76 рубля). Общая сумма в этом случае может составить 80 126,69 рубля.