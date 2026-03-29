Россиянам рассказали, что грозит за подделку инвалидности ради пенсии

Попытка подделать инвалидность ради получения пенсий и социальных выплат грозит уголовной ответственностью вплоть до четырёх лет тюрьмы. Такое заявление сделал юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru.

«Попытка оформить фиктивную инвалидность с целью получать пенсию, ЕДВ или социальные доплаты квалифицируется как мошенничество при получении выплат. Эта норма прямо описывает хищение денежных средств путём представления заведомо ложных или недостоверных сведений. Если при этом фигурировали поддельные справки, удостоверения или медицинские заключения, дополнительно вменяется статья, которая предусматривает наказание вплоть до четырёх лет лишения свободы», — отметил эксперт.

При этом все незаконно полученные суммы в любом случае подлежат возврату. Ответственность наступает даже в тех случаях, когда инвалидность оформлена законно, но человек умышленно скрывает изменения в состоянии здоровья, влияющие на размер выплаты.

Социальный фонд в своих разъяснениях прямо указывает на обязанность получателя сообщать о таких обстоятельствах, предупреждая о возможном возврате переплаты и возбуждении уголовного дела. Региональные отделения Соцфонда регулярно напоминают заявителям об этой квалификации, заключил он.

Ранее сообщалось, что россиянам с инвалидностью полагается широкий перечень мер поддержки. В этот список входят социальные и страховые пенсии, ежемесячные денежные выплаты, а также набор социальных услуг. Для работающих инвалидов 1 и 2 группы установлена сокращённая продолжительность рабочей недели — не более 35 часов. Кроме того, им положен увеличенный оплачиваемый отпуск (не менее 30 дней), налоговые вычеты и другие льготы.