В Совфеде призвали бить по центрам принятия решений ВСУ после атаки на Уфу
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Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал наносить удары по центрам принятия решений ВСУ. Так сенатор в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на атаку украинских беспилотников на Уфу.
Парламентарий заявил, что цели таких атак понятны: противник пытается нанести максимальный урон российским нефтеперерабатывающим заводам, особенно в условиях начинающегося мирового нефтяного кризиса. По его словам, ответ должен быть очень чувствительным для Украины.
Джабаров подчеркнул, что киевский режим не намерен заключать мирное соглашение с Россией. Он хочет воевать как минимум ещё два года, используя западные деньги и оружие для нанесения серьёзного поражения. Сенатор также отметил, что военные и региональные власти принимают меры для усиления защиты всех объектов.
«Безопасность страны — это дело общее, не только военных», — резюмировал он.
Напомним, в ночь на 2 апреля Уфа подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что один дрон достиг цели — он попал в многоквартирный жилой дом. Несколько беспилотников ВСУ сбили на подлёте к нефтеперерабатывающим заводам, обломки одного упали в промзоне.
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