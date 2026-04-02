В Совфеде призвали бить по центрам принятия решений ВСУ после атаки на Уфу

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал наносить удары по центрам принятия решений ВСУ. Так сенатор в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на атаку украинских беспилотников на Уфу.

Парламентарий заявил, что цели таких атак понятны: противник пытается нанести максимальный урон российским нефтеперерабатывающим заводам, особенно в условиях начинающегося мирового нефтяного кризиса. По его словам, ответ должен быть очень чувствительным для Украины.

Джабаров подчеркнул, что киевский режим не намерен заключать мирное соглашение с Россией. Он хочет воевать как минимум ещё два года, используя западные деньги и оружие для нанесения серьёзного поражения. Сенатор также отметил, что военные и региональные власти принимают меры для усиления защиты всех объектов.

«Безопасность страны — это дело общее, не только военных», — резюмировал он.