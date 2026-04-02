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Регион
Опубликовано 2 апреля, 13:28

Ушаков: Переговоры по Украине на паузе, но РФ продолжает контактировать с США

Юрий Ушаков. Обложка © Life.ru

Юрий Ушаков. Обложка © Life.ru

Трёхсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине поставлены на паузу, однако Москва продолжает поддерживать контакты с США. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«У нас есть контакты с американцами, но мы видим, что и украинцы тоже с ними активно переговариваются. Сейчас американские переговорщики, мы знаем, о ком идёт речь, они заняты другим сейчас, другой проблемой в большей степени», — сказал он в беседе с журналистами.

Отвечая на вопрос о том, информируют ли российскую стороны о ходе переговоров Вашингтона с Киевом, Ушаков заявил, что «стороны обсуждают прежде всего украинскую проблематику».

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Ранее в Кремле прокомментировали возникшую паузу в переговорах по Украине. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, она обусловлена занятостью американцев конфликтом на Ближнем Востоке.

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Матвей Константинов
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