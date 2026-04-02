Закончат в долговой яме: В Госдуме предрекли печальный конец причастным к краже российских активов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все причастные к изъятию российских активов в Европе, включая главу европейской дипломатии Каю Каллас, в конечном итоге окажутся в «долговой яме». Соответствующий пост он опубликовал в своём канале в мессенджере MAX.

«Если кто-то из еврочиновников посчитает, что это угроза, — поняли правильно», — написал Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что европейские чиновники продемонстрировали склонность к грабежам и кражам чужих денег и имущества. По его убеждению, сворованные доходы от замороженных российских активов придётся возвращать с процентами.

Напомним, Еврокомиссия объявила о передаче Украине 1,4 млрд евро, полученных от реинвестирования замороженных активов России. В Кремле назвали эти действия незаконными и пообещали использовать все доступные правовые механизмы для защиты интересов страны. Москва также оставляет за собой право на ответные меры.

После начала СВО страны Европейского Союза, «Большой семерки» и их союзники приняли решение о замораживании российских государственных активов на общую сумму около 300 миллиардов евро (из которых примерно 200–210 миллиардов находятся в ЕС, преимущественно в бельгийском депозитарии Euroclear). Данная мера была введена в рамках санкционной политики, направленной на ограничение доступа российского Центрального банка к этим средствам. Основная масса замороженных активов представляет собой не частные капиталы, а резервы государственного регулятора.