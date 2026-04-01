«Затягивает петлю на своей шее»: В Госдуме оценили решение Каллас по замороженным активам РФ

Первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа резко раскритиковал решение Евросоюза выделить Киеву 80 миллионов евро за счёт прибыли от замороженных российских активов. Парламентарий назвал это воровством.

Депутат в беседе с «Лентой.ру» отметил, что верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас своими действиями лишь усугубляет ситуацию.

«Скорее всего, она себе на шее затягивает петлю. Над этими очередными пакетами санкций уже все смеются. 80 миллионов евро — это наши украденные деньги», — заявил Чепа.

Он подчеркнул, что у российского правительства есть возможности для ответа, в том числе заморозка не денежных, а производственных активов западных компаний. Парламентарий также напомнил, что ЕС целый год готовил программу по передаче Киеву кредита в 90 миллиардов евро. Получение этих средств сегодня является главной задачей для Владимира Зеленского, но Европа сталкивается с серьёзными финансовыми трудностями.

«Они их пока получить не могут, и ситуация в Европе становится всё тяжелее. <...> Поэтому они сами не могут и пытаются каким-то образом украсть наши деньги», — резюмировал политик.