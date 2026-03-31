Разногласия по активам РФ могут усилить фрагментацию ЕС, заявила политолог

Доходы от замороженных российских активов уже сейчас направляются Европой на льготные кредиты Киеву, но вопрос об их полной конфискации остаётся открытым — и именно здесь внутри Евросоюза нарастает напряжение. Страны Балтии и Польша давят на решительные меры, Германия с Францией ищут баланс между поддержкой Украины и сохранением финансовой стабильности, а Бельгия, Венгрия и Словакия предупреждают о рисках. Член Экспертного клуба «Дигория», политолог Инна Рудая оценила перспективы этого спора.

По словам эксперта, ЕС пока использует доходы от замороженных активов как источник финансирования льготных кредитов Украине, предполагая в будущем компенсировать их за счёт компенсационных выплат от России. Однако конфискация несёт риски: создание прецедента против принципа иммунитета госактивов, бегство капитала из ЕС и снижение роли евро. Основная часть активов хранится в бельгийском депозитарии Euroclear, который понесёт главные издержки.

Именно эти условия, пояснила RuNews24.ru политолог, формируют разброс позиций. Прибалтика и Польша выступают за немедленную конфискацию, исходя из жёсткой линии в отношении Москвы. Германия, Франция и Италия занимают более сдержанную позицию: они хотят снизить бюджетную нагрузку, но боятся подорвать финансовую стабильность и нормы международного права. Бельгия, Венгрия и Словакия — против: первая опасается за статус Euroclear, остальные зависят от российских энергоносителей и не стремятся наращивать поддержку Киева.

Рудая отмечает, что при отсутствии консенсуса ЕС прибегает к механизмам, позволяющим отдельным группам стран реализовывать инициативы без участия всех членов. Это усиливает внутреннюю фрагментацию и вписывается в концепцию «Европы разных скоростей», когда государства могут не участвовать в отдельных направлениях интеграции.

«Важно помнить, что ЕС остаётся союзом, основанным на экономической интеграции. Единый рынок даёт участникам значительные преимущества, поэтому, несмотря на политические разногласия, маловероятно, что вопрос российских активов разрушит его как политический проект. Однако это один из факторов, усиливающих позиции евроскептиков и центробежные тенденции внутри союза», — резюмировала эксперт.

К слову, в Евросоюзе уже разработан запасной план на случай, если после венгерских выборов 12 апреля кресло премьера вновь займёт Виктор Орбан. Как сообщают дипломатические источники, главная цель этой стратегии — не допустить, чтобы возможные шаги Будапешта парализовали работу всего объединения.