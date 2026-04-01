Евросоюз выделил Украине 80 млн евро за счёт замороженных активов РФ

Евросоюз выделил Киеву ещё 80 миллионов евро, полученных от доходов замороженных активов российских активов. Об этом сообщила Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

«Сегодня я рада, что мы предоставляем Украине дополнительные 80 миллионов евро, полученные из прибыли от замороженных российских активов», — заявила Каллас на пресс-конференции в Киеве.

Внутри Евросоюза нарастает напряжение из-за вопроса по замороженным российским активам. ЕС пока использует доходы от замороженных активов как источник финансирования льготных кредитов Украине, предполагая в будущем компенсировать их за счёт компенсационных выплат от России. Однако конфискация несёт риски: создание прецедента против принципа иммунитета госактивов, бегство капитала из ЕС и снижение роли евро.