Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен подверг критике высказывания главы дипломатии ЕС Каи Каллас, касающиеся давления на Россию. В своём аккаунте в соцсети X он заявил, что единственный «мирный план» Евросоюза заключается в препятствовании переговорам и провоцировании конфликта между США и Россией.

«Единственный «мирный план» ЕС — препятствовать переговорам и провоцировать конфликт между США и Россией, чтобы ещё больше втянуть американцев в украинский конфликт. Переход ЕС от мирного проекта к военному завершён», — написал Диесен.

По мнению профессора, политика европейских структур фактически утратила мирную направленность, сместившись в сторону эскалации.

Ранее Life.ru писал, что на встрече «семёрки» госсекретарь США Марко Рубио и глава европейской дипломатии Кая Каллас поспорили о давлении на Россию и помощи Украине. Во время дискуссии американский дипломат наорал на заместителя председателя ЕС.